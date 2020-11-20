В свежем выпуске "Голоса Америки" за 20 ноября – в США продолжают бить суточные рекорды случаев инфицирования COVID-19. Положительный результат теста за минувшие сутки получили 187 тысяч человек. Если такая тенденция будет продолжаться, то к Новому году количество умерших может достичь 300 тысяч человек.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: МИД Украины запустило процедуру смены посла в США. Глава ведомства Дмитрий Кулеба подал на рассмотрение президента кандидатуру Оксаны Маркаровой. Штат Джорджия подтвердил победу Джо Байдена с отрывом в 12 тысяч голосов.