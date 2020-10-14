В свежем выпуске "Голос Америки" за 14 октября – американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. планирует начать испытание своей экспериментальной вакцины против коронавируса COVID-19 на детях в возрасте от 12 лет.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:

Уже 11 миллионов американцев проголосовали на президентских выборах в США. На прошлых президентских выборах, по состоянию на 16 октября, свои голоса отдали лишь полтора миллиона американцев.

За предвыборной кампанией в США внимательно следят не только в Америке, но и в Европе. Следовательно, большинство западных европейцев на выборах болеют за Джо Байдена. Зато в Восточной Европе поддержка у Дональда Трампа несколько прочнее.