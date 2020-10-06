В свежем выпуске "Голос Америки" за 6 октября – Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил рекомендации по остановке распространения COVID-19. Выяснилось, что вирус иногда может "зависать в воздухе" и поражать даже после того, как человек с подтвержденным диагнозом покинул помещение. Врачи отмечают, что такие случаи – редкость, но советуют чаще проводить вентиляцию помещений.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:

ВОЗ предполагает, что коронавирусом COVID-19 в мире могли заразиться в 20 раз больше людей, чем показывает официальная статистика.

Американский президент Дональд Трамп снова работает в Белом Доме и уже готовится к дебатам, которые состоятся уже 15 октября.