В свежем выпуске "Голоса Америки" за 16 декабря – в США официально утвердили первый экспресс-тест на COVID-19, который разрешено покупать без рецепта. Его можно сделать в домашних условиях, без привлечения лаборатории. Чтобы получить результат, нужно подождать 20 минут.

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Сенат США единогласно одобрил назначение дипломата Джули Фишер на должность нового посла в Беларуси. Ее кандидатуру Дональд Трамп предложил еще в мае.

Европейский парламент вручил представителям белорусской оппозиции премию имени Сахарова за свободу мысли. Отметили, в частности, Светлану Тихановскую.

По меньшей мере 274 журналиста оказались за решеткой в ​​2020 году из-за профессиональной деятельности. Это – наибольшее количество с начала 1990-х годов.

Действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера республиканцев в Сенате. Все потому, что политик признал Джо Байдена победителем выборов.

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