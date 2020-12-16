Голос Америки: В США официально одобрили домашний тест на COVID-19
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 16 декабря – в США официально утвердили первый экспресс-тест на COVID-19, который разрешено покупать без рецепта. Его можно сделать в домашних условиях, без привлечения лаборатории. Чтобы получить результат, нужно подождать 20 минут.
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