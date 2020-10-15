В свежем выпуске "Голос Америки" за 15 октября – в США ожидают роста количества инфицированных COVID-19. Накануне в стране зафиксировали около 60 тысяч новых случаев заражения.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале: Евросоюз ввел санкции против 6 российских чиновников и исследовательского института из-за отравления Алексея Навального. Санкции предусматривают запрет въезда в ЕС и замораживание активов. Дональд Трамп и Джо Байден продолжают вести президентскую кампанию. Они пытаются склонить на свою сторону избирателей, которые еще не определились.