В свежем выпуске "Голоса Америки" за 27 октября – поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что США поддерживают усилия Украины по разработке Крымской платформы. В посольстве Америки уверенно заявили, что Крым – это Украина.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

До выборов в США, которые пройдут 3 ноября, остались считанные дни. Более 62 миллионов американцев уже успели отдать свои голоса.

Штабы Трампа и Байдена проводят многочисленные встречи с избирателями в нескольких ключевых штатах.