В свежем выпуске "Голоса Америки" за 19 ноября – Конгрессмены США единогласно поддержали 2 законопроекта, которые усиливают давление на Россию. Палата представителей проголосовала против возвращения России в "Большую семерку" и поддержала законопроект о дополнительных санкциях из-за отравления Алексея Навального.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале: Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поддержке демократии, прав человека и суверенитета Беларуси. Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на существенных нарушениях при подсчете голосов на выборах. Уже более 250 тысяч американцев умерли в результате заболевания COVID-19. ІТ-отрасль работает над приложениями, помогающими людям получать оперативную информацию о заболеваемости.