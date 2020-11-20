Голос Америки: в США поддержали законопроекты по усилению давления на Россию
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 19 ноября – Конгрессмены США единогласно поддержали 2 законопроекта, которые усиливают давление на Россию. Палата представителей проголосовала против возвращения России в "Большую семерку" и поддержала законопроект о дополнительных санкциях из-за отравления Алексея Навального.
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