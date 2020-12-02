В свежем выпуске "Голоса Америки" о 1 декабря – в киберпонедельник американцы потратили на покупки 11 миллиардов долларов. Это является абсолютным суточным рекордом для онлайн-шоппинга в США. Причиной стала пандемия COVID-19.

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