В свежем выпуске "Голоса Америки" за 8 декабря – лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская призвала Соединенные Штаты Америки не назначать сейчас посла в ее стране. По словам общественной деятельницы, это усилит режим Лукашенко.

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Армения и Беларусь присоединились к 17 странам, которые вместе с Россией накануне не поддержали резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с осуждением милитаризации Крыма.

Европейский Союз готовит третий раунд санкций против окружения Лукашенко. Об этом сообщил в понедельник, 7 декабря, представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Борель.

В Армении представители оппозиционных партий объявили о начале акции гражданского неповиновения. Премьер-министра Никола Пашиняна обвиняют в измене из-за подписанного при посредничестве России заявления о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.