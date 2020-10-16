В свежем выпуске "Голоса Америки" за 16 октября – накануне Дональд Трамп и Джо Байден на разных каналах провели одновременные телевизионные встречи с избирателями. Среди ведущих – была тема коронавируса.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Общее количество случаев инфицирования COVID-19 в США пересекла отметку в 8 миллионов. Случаи инфицирования вирусом выросли в 41 штате. Более 18 миллионов американцев уже проголосовали на президентских выборах. Однако на многих участках людям приходится стоять в очереди часами.