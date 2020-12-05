В свежем выпуске "Голоса Америки" за 4 декабря – в Джорджии продолжается избирательная кампания за 2 сенаторских кресла. Большой митинг в поддержку республиканцев хочет провести Дональд Трамп. Предполагают, что это будет началом предвыборной кампании 2024 года.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: В США утвердили текст проекта оборонного бюджета на 2021 год. Сумма помощи Украине составит 250 миллионов долларов. Очередной рекорд пандемии зафиксировали в США – более 213 тысяч новых случаев заболевания за сутки. Министерство юстиции США подало иск против фейсбука. Соцсеть обвиняют в неправомерном найме на работу иностранцев, когда на позиции могли квалифицироваться граждане США.