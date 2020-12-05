Голос Америки: Трамп может уже начать предвыборную кампанию-2024
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 4 декабря – в Джорджии продолжается избирательная кампания за 2 сенаторских кресла. Большой митинг в поддержку республиканцев хочет провести Дональд Трамп. Предполагают, что это будет началом предвыборной кампании 2024 года.
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