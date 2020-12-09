В свежем выпуске "Голоса Америки" за 9 декабря – Дональд Трамп до сих пор не может смириться с победой Джозефа Байдена. Он и его команда проиграли уже десятки исков, в которых требовали пересчета голосов. Зато сам Байден уже готовится к инаугурации и представляет свою команду в Белом доме.

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Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. В нем предусмотрели 250 миллионов оборонной помощи Украине и дополнительные санкции против "Северного потока-2".

ОБСЕ будет продолжать работу в тех регионах, где больше всего ощущается агрессия России. В частности, речь идет об Украине, Беларуси, Молдове и Кавказе.