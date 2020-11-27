В свежем выпуске "Голоса Америки" за 27 ноября – из-за пандемии COVID-19 многим семьям в США пришлось уменьшить масштабы празднования Дня благодарения. Журналисты показали, как отмечали этот праздник украинцы в Калифорнии.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Президент Дональд Трамп сказал, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков официально утвердит избрание Джо Байдена. Рекордные 90 тысяч амениканцев госпитализировали с коронавирусом. Это почти вдвое больше чем в начале месяца.