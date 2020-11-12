В свежем выпуске "Голоса Америки" за 11 ноября – пехотинец армии США родом из Одесской области рассказал о том, как попасть в американское войско, пройти обучение и найти там друзей. Важно то, что в армии США условия для всех военных одинаковы. В то же время американцы очень гордятся ими.

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Дональд Трамп провел первое за несколько дней публичное событие. Он принял участие в чествовании героев США на Арлингтонском национальном кладбище.