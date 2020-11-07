В свежем выпуске "Голоса Америки" за 6 ноября – ожидание результатов выборов лишь добавили тревоги американцам в и так не простой 2020. Еще до голосования почти 70% взрослых в США жаловались на усиленный стресс, связанный с выборами.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Америка и весь мир ждут окончательных результатов президентских выборов. На данный момент лидирует демократ Джо Байден – 253 против 214 голосов избирателей. Он впереди уже в Пенсильвании, Джорджии, Леваде и Аризоне.

В ряде решающих штатов происходят протесты. Работники участков в некоторых округах беспокоятся о своей безопасности.