Президент внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда. Проголосуют ли парламентарии за него, зависит от консолидации депутатов с проукраинской и прозападной позицией.

Должна быть качественная коммуникация между теми фракциями и группами, которые ориентированы на цивилизованную поддержку антикоррупционных институтов. В таком случае голосов за законопроект должно хватить. Об этом в эфире 24 каналу рассказал депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин.

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Будет ли "Слуга народа" договариваться с оппозицией

По его словам, важно – кого и по какому вопросу считать оппозицией. Ведь можно быть оппозицией к власти, но нельзя – к государству.

"Голос"

Нардеп отметил, что во фракции "Голос" есть противоположные позиции относительно законопроекта о КСУ. Поэтому это предмет исключительно диалога.

"Батькивщина"

Виталий Безгин отметил, что позиция "Батькивщины" не вызывает ничего, кроме улыбки.

"Сергей Власенко (заместитель председателя партии – 24 канал) в сентябре 2014 года инициировал постановление с обращением к президенту, чтобы убрать из КСУ судей, назначенных еще Януковичем. Теперь он защищает КСУ – это как-то о двойных стандартах", – подчеркнул Виталий Безгин.

"Европейская солидарность"

По мнению депутата от монобольшести, в "ЕС" сейчас политические амбиции лидера доминируют над государственной позицией.

Однако отметил, что не исключает возможности коммуникации и попытки совместить голоса в решении этого вопроса.

Когда депутаты могут рассмотреть законопроект о КСУ

В эфире 24 канала нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук рассказал, что депутаты на этой неделе планируют поддержать прекращение полномочий действующего состава Конституционного суда.

По мнению Виталия Безгина, пока нельзя назвать точную дату рассмотрения законопроекта в зале. Однако добавил, что это вряд ли произойдет 3 ноября.

Я бы не был так оптимистичен в отношении 3 ноября. Ведь есть соответствующие процедуры – законопроект сначала должен пройти комитет. Поэтому сомневаюсь, что это реалистично,

– прокомментировал нардеп.

И добавил, что возможно Рада рассмотрит проект закона о КСУ 4 или 5 ноября.

Законопроект Зеленского по КСУ: главное

После скандального решения КСУ отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства. Там распорядились восстановить доступ к е-декларациям.

Президент подал в Раду законопроект" о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий.

В то же время в документе предусмотрено увольнение судей КСУ.



Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала