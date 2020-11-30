Кабмин рассматривает возможность введения "интеллектуального локдауна", который будет учитывать уровень заболеваемости в каждом регионе. В то же время правительство обсуждает введение жесткого карантина с 24 декабря по 15 января.

В "Голосе" считают, что полный локдаун нужно вводить как можно быстрее – с предупреждениями, чтобы бизнес смог подготовиться. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказала депутат Наталья Пипа.

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Она подчеркнула, что нужно реагировать уже, не дожидаясь вплоть до 24 декабря. Ведь количество больных увеличивается ежедневно, а больницы переполнены. "Есть ли смысл делать по регионам? Думаю, стоит анализировать ситуацию – в частности, сколько есть кислорода, а не только койкомест и больных", – добавила политик.

Даже правительство не имеет показателей об истинном количестве больных. Моя тетя недавно сдавала ПЦР-тест, ждала результат 10 дней. За это время можно и заболеть, и выздороветь, и умереть. Поэтому статистика, которую мы видим, часто является с определенным опозданием,

– заметила Пипа.

Именно поэтому, по ее мнению, жесткий карантин надо вводить так, чтобы к праздникам в Украине уже были лучшие показатели. Для того, чтобы бизнес мог открыться ближе к Новому году и Рождеству, а люди могли почувствовать, ради чего они идут на локдаун

Важно! Ранее в Минздраве говорили о введении локдауна, если количество суточных случаев COVID-19 вырастет до 30 тысяч. При каких условиях этот показатель может измениться – читайте здесь.

Людям надо говорить правду, – Пипа

По словам Пипы, самая большая проблема – это то, что люди не понимают, зачем усиливать карантинные ограничения. Мол, большинству украинцев не понятно, почему локдаун был в марте. В частности – почему тогда, например, запрещали прогулки в парке.

Каждый со здравым смыслом понимал, что можно и надо гулять, соблюдая расстояние. Это было для того, чтобы условно ввести больше страха. Но люди такого локдауна не понимают,

– подчеркнула депутат "Голоса".

"Если объяснить, что в больницах кислорода нет, кровати переполнены, что за это время можно организовать все это, что станет меньше людей, которым нужна госпитализация, тогда люди больше будут понимать. Надо говорить правду и объяснять, что делать", – подытожила народная избранница.

"Интеллектуальный локдаун" в Украине

О том, что в Кабмине рассматривают возможность введения "интеллектуального локдауна", рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Вероятность его введения – 90%.

Новый формат будет учитывать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в каждом регионе и сможет стать альтернативой полному и тотальному ограничению, заверил Арахамия.

Полный комментарий Пипы об усилении карантина: смотрите видео 24 канала