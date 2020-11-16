Как отмечается в публикации Укравтодора, прозвучавшие со стороны экс-министра финансов Игоря Уманского обвинения не имеют ничего общего с действительностью.

"Что касается "объективного восприятия реальности". Приглашаем господина Уманского лично проинспектировать 4000 км уже обновленных дорог и пообщаться с людьми, которые годами не видели надлежащей инфраструктуры", – пишет в Facebook Укравтодор.

Игорь Уманский, который возглавлял Министерство финансов 26 дней весной 2020 и чуть меньше года в 2009-2010, поставил в вину Укравтодору введение новых правил проведения тендеров для проведения строительства и ремонта дорог государственного значения. Это, по его словам, ограничило круг компаний, которые были допущены к дорожно-ремонтным работам, а Укравтодор создал "картель" из приближенных компаний, которые платят 40% "дисконта" за полученные контракты.

"С самого начала новая команда Укравтодора настаивала на том, что дороги государственного значения не должна ремонтировать компания, которая до этого работала только на дорогах в коттеджном городке", – объясняет Укравтодор.

Ведомство, в отличие от Уманского, который не назвал ни одной из шести компаний, приводит полный перечень из 20 компаний с бюджетами от 1 млрд гривен, которые в данный момент реализуют проекты во всех регионах Украины.

По словам Уманского, 40% "дисконта" от подрядчиков как раз равняются 35 млрд гривен, полученных из "Ковидного" фонда. Укравтодор объясняет, что упомянутые 35 млрд должны были поступить от Нафтогаза, как часть средств, выигранных в Стокгольмском арбитраже у Газпрома. Сам Уманский, как утверждает Укравтодор, еще в начале года предложил механизм направления этих 35 млрд не напрямую от Нафтогаза, а через спецфонд.

Так или иначе, Укравтодор готов к любым проверкам, поскольку все процедуры максимально прозрачны. В частности, в настоящее время Государственная аудиторская служба Украины проводит 260 проверок, и их число с каждым днем растет.

"Все торги проводятся через систему Прозорро – это открытые процедуры, которые можно изучать и отслеживать, – объясняет агентство и обращается к Уманскому – Укравтодор призывает дважды-экс-министра финансов проверять цифры и ссылаться на первоисточники".

Напомним, социологический опрос КМИС показал, что около 90% украинцев поддерживают Программу "ВеликеБудівництво" и ремонт дорог.