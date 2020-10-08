Коррупционным преступлением, которое, возможно, совершил глава Службы безопасности в Николаевской области Виталий Герсак, будут заниматься детективы НАБУ. В Нацагентстве по предотвращению коррупции направили соответствующее заключение правоохранителям из-за несоответствия имущества официальным доходам семьи СБУшника.

Герсак владеет целым парком очень дорогих автомобилей и элитной недвижимостью. Впрочем, он все это записал на жену и мать. Соответствующее расследование провели журналисты "Наших денег с Денисом Бигусом".

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Первое уголовное дело

Проверяя соответствие имущества отчету о доходах, в НАПК обнаружили, что глава СБУ Николаевщины соврал всего лишь на 800 тысяч гривен. И это дает возможность детективам антикоррупционного бюро более детально проверить состояние небедного спецслужащего.

Как утверждают в Нацагентстве, открытое против чиновника СБУ дело стало его первым криминальным. Но за внесение ложных сведений чиновников топ уровня в Украине обычно к ответственности не привлекают.

Что не задекларировал Герсак

В феврале 2020 года журналисты Bihus.Info во время своего расследования обнаружили, что семья Герсака имеет ценную недвижимость. В частности, его жена живет в дорогом жилом комплексе в центре Киева "Французский квартал" – это новостройка бизнес-класса. Она владеет сразу 2 квартирами с паркоместами. Также она приобрела авто Toyota Camry. Дело в том, что все эти состояния несоизмеримы с доходами жены.

Сам Виталий Герсак также имеет авто этой фирмы. Однако оно тюнингованное и стоит 70 тысяч долларов. Несмотря на это, инициалы Герсака высечены по всему кузову, в салоне и в индивидуальных номерах.

Тюнингованное авто Герсака за 70 тысяч долларов / Скриншот из сюжета Bihus.Info

Больше о том, чем еще владеет Герсак – читайте здесь.

Не только Герсак

Кроме этого, в Нацагентстве заявили о сложении сразу 14 административных протоколов о коррупционных нарушениях председателем первого управления экономической контрразведки СБУ Николаем Беззубенко. Он якобы постоянно принимал решение в свою пользу в условиях конфликта интересов.

Также в НАПК передали 25 материалов о нарушении требований финансового контроля другими сотрудниками СБУ.

Проверки продолжаются

Члены агентства занимаются проверками деклараций руководителей службы. Поэтому вскоре можно ожидать передачу протоколов в отношении других коллег Герсака.