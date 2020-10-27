Обряд сеппуку более известен, как харакири. Печальный и величественный момент одновременно, ведь во время него японский воин, самурай умирает в муках. Он убивает себя собственным мечом. Наказывает за какое-то тяжелое нарушение кодекса бушидо, демонстрирует гигантское повиновение, а значит прославляет весь род. Это большая боль, однако самые стойкие еще умудрялись даже стихотворение написать.

Делали это именно после того, как уже вспороли живот. Подробнее об отважных самураях – в программе "Боги войны" на 24 канале.

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Конституция японских воинов бушидо и драматическая ее часть – акт самоубийства сэппуку – сформировали устойчивое мнение, что самураи были не просто гениальными воинами, одними из лучших в истории, а еще и чрезвычайно нравственными, честными людьми. Если с первым утверждением поспорить сложно, то вот порядочность самураев несколько переоценена.

Самурай убивает себя ножом / Фото скриншот из видео

Кодекс бушидо

Бушидо – в переводе с японского "путь воина". Это наставления для самураев, как не свернуть с дороги достоинства. Если лаконично, суть в том, что жизнь – это не более, чем испытание перед главным событием – смертью. Поэтому самураи должны бояться не смерти, а грешного нечестного существования. Кодекс давал смысл жизни, но мог его забрать. Звучит круто, как и многие другие законы. Проблема с воплощением в реальность.

Каждый самурай должен в совершенстве знать и соблюдать кодекс бушидо. Правила довольно жесткие. Одно из самых больших нарушений – неповиновение. Японцы очень тщательно относились к субординации. Поэтому воин должен был без лишних разговоров выполнять все, что приказывал ему хозяин: высший по рангу самурай или тем более главный кормилец – богатый и могущественный феодал.

Самураи были вынуждены соблюдать Кодекс / Фото скриншот с видео

Самурай – в переводе означает слуга. Эта каста развилась из детей мелких аристократов, чиновников или зажиточных крестьян. Все они в начале служили кому-то более богатому и влиятельному, составляя некие частные армии. Поэтому одни из лучших воинов своего времени, со смертельным оружием в руках, должны были смиренно выполнять все приказы и прихоти руководителей. Потому что если сорвешься, нападешь на шефа, даже очень надоедливого, то увольнением не обойдется. Придется делать сеппуку.

Самураи достигли признания за 200 лет

Самураи, как часть общества Японии, окончательно закрепились в Х веке. И уже лет за 200 они проторили себе карьерный путь. Сами превратились в местную элиту. Выстраивалась цепочка: мелкий самурай служит тем, кто богаче, тот еще богаче и так далее вплоть до главного самурая сегуна, который отчитывается только императору.

В XVII веке самураи вообще стали доминирующим классом в Японии.

Дошло до того, что самурай мог просто так на улице убить представителя другого класса – крестьянина или ремесленника, не объясняя причин. Посмотрел косо на самурая – остался без головы.

Как жили самураи

Верхушка класса воинов жила в достатке: имела собственную землю, поместья, прислугу и соответственно несколько сотен самураев низшего ранга. Кто-нибудь с улицы ворваться в эту уже сложившуюся касту избранных не мог. Самураи стали элитой. Мечи в руки давали лишь избранным, знати. Строили целые династии, все нюансы и правила передавали от отца к сыну. Родственные связи для них были очень важны.

К слову. Жены самураев с оружием также упражнялись, чтобы защитить дом, пока муж рубил врагов.

Простых смертных, крестьян брали разве в большие военные походы. Когда умелых воинов уж очень недоставало. Их в пути обучали основам боя. Именно война была едва ли не единственной возможностью вырваться из нищеты для крестьян. А самураи могли доказать свою преданность и важность хозяину – держать еще больше земель и средств. Во время сражений, особенно крупных, ставки росли. Неудивительно, что именно тогда самураи чаще всего и нарушали кодекс.

Сумараи приносили хозяину головы убитых людей

В мирное время путь воина требовал от ребят с мечами в руках быть верным, честным и покорным. Когда же продолжалась кровавая бойня, список требований увеличивался. Убивать врага рекомендовали одним точным и сильным ударом, чтобы бедняга умирал без мучений. Это движение тренировали очень усердно. День за днем рассекали бамбук. Взмах меча должен был происходить под конкретным углом. Дальше, когда жертва скрылась, обычно победитель склонялся над ней и старательно отпиливал голову.

Главный самурай получал головы убитых, как знак уважения / Фото скриншот с видео

Этот довольно жуткий ритуал имел вполне прозаическую цель: после боя воины приносили своему хозяину все спиленные головы, чтобы наглядно продемонстрировать собственную крутость. Мол, смотрите, какой я сильный, отважный и за вас врагов рубил. Просили дать немного земли и несколько мешков риса.

В то же время кодекс бушидо требовал от самурая отправить голову убитого его семье и даже написать им письмо. Что-то вроде: "Ничего личного – просто бизнес".

Здесь либо ты, либо тебя. Главное – вернуться домой живым. Поэтому кодекс бушидо довольно лояльно относится к всевозможным хитростям на поле боя. Как то, скажем, бросить песком в глаза, притвориться мертвым или ударить туда, куда бить будто и не подобает. В бою каждый воин мог полагаться только на себя, поэтому львиную часть свободного времени они не отдыхали на лаврах, а оттачивали мастерство.

Самураи прибегали к мошенничествам в войнах

Во всей красе свои таланты самураи показывали в больших войнах. Речь идет в основном о междоусобных конфликтах, ведь значительную часть своей истории Япония была изолированной от остального мира. Поэтому войны были из-за того, что сталкивались лбом ко лбу каких-то 2 могучих богача и мерялись размером и мощью своих армий.



Воинов становилось все больше / Фото скриншот с видео

Этот жаркий период начался в XVI веке. Тогда воинами не перебирали. В ряды охотно начали грести крестьян. Их было очень легко отличить от статусных самураев. Амуниция земледельцев гораздо скромнее. Крестьяне в пути к полю боя едва не голодали. Самурай же, конечно, ел вкусно. В сущности, они просто были прислугой, оруженосцами своего наставника. Тот зато обучал их всем тонкостям войны – как уже опытный офисный работник берет под крыло молодых зеленых стажеров.

Стоит отметить, что среди самураев было очень много карьеристов. Людей, которые готовы карабкаться по карьерной лестнице по головам. Описывают немало случаев, когда будто статусные самураи отсекали головы своим подопечным, приносили шефу и хвастались, что убили какого-то известного босса из фирмы-соперника. Какое не какое опознание, конечно, происходило, но шансы, что хозяин поверит и щедро отблагодарит были высокими.

Еще случалось другое мошенничество. После бойни воины без лишних мучений совести собирали головы, кто какую успел. Чтобы потом выдать за собственные трофеи. Если вдруг имеешь столько голов, что уже и складывать негде, то разрешалось отрезать и привозить только нос. Точнее, не только нос, а еще усы. Чтобы вдруг за трофеи не выдавали женщин и детей. Такие случаи также бывали.

Так что даже внутри союзного войска атмосфера была совсем не дружеской. Самых преданных и надежных самураев главный босс селил возле собственного шатра. Советовался с ними о плане на бой. Каждый самурай мечтал пробиться туда, поближе к руководству, чтобы где-то при случае подчеркнуть шефу свою важность. Как будет возможность, то и попросить чего-нибудь.

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Палаточный военный городок мог простираться на километры. На окраинах царили содом и гоммора. Там, как и в любом приличном войске тех времен, играли на деньги, разгуливали проститутки (обоих полов) и регулярно случались кражи. Братья по оружию не чурались цупить то самое оружие друг у друга. А если драгоценный меч хозяина какой – то самурай потерял-его точно зарубили, даже сеппуку сделать не позволяли.

Каста ронинов: кто они

Самураи – тоже люди. Устоять перед всевозможными соблазнами им удавалось далеко не всегда. Отсюда, к слову, и каста ронинов – самураев отступников, воспетых Голливудом в популярной ленте с Киану Ривзом. Там выдумок, конечно, больше чем фактов, но суть понятия Ронин все – таки передали-это самурай без хозяина.

Принципы бушидо на самом деле такого не допускают, ведь вся суть самурая в служении. Но на практике никто не заставлял совершать самоубийство несколько десятков воинов, чей хозяин умер по тем или иным причинам, хотя по принципам бушидо все бы должно было быть именно так. В реальности же самураи часто оказывались без начальства по тем или иным причинам и, по большей части, становились наемниками. Хотя иногда и вовсе меняли профессию.

Как бы там ни было, самураи стали центром исключительной культуры, которая является настоящим символом, гордостью целой нации. Ибо самураи, без преувеличения, гениальные воины с уникальной философией боя. Правда, вплоть до XVI века им не приходилось участвовать в масштабных столкновениях. Чаще конфликты решали по-мужски: один на один. Так что в таких схватках самураи были, вероятно, самыми правыми на планете.

Какие секреты в боях использовали самураи

Японские воины тренировались очень много. Главное – рефлексы. Довериться собственным ощущениям и не бояться, ведь страх только будет мешать. Бушидо учит самураев быть хладнокровным даже перед лицом смерти, и есть в этом кодексе и практические советы. К примеру, использовать свои физические преимущества. Высший боец должен опираться на длину своих рук. А тот, кто ростом не удался, старался взять подвижностью. Если воин на поле боя встретился с всадником, то следует сперва атаковать коня, чтобы враг потерял преимущество, в идеале – упал. И уже тогда атаковать его.

Неравные поединки – всадник против пехотинца – начали случаться как раз уже с XVI века. Это жаркий, конфликтный период в истории Японии. Богатые аристократы напрочь подурачились – начали воевать между собой. У самураев появилось много работы. Пришлось переквалифицироваться и осваивать масштабные бои. В отличие от европейских армий, в Японии не было четких делений на батальоны или полки. Все зависело от стратегических предпочтений каждого конкретного полководца.

► Лучники

Кто-то делал ставку на подвижных лучников. Другие – на первое в регионе огнестрельное оружие аркебуза. В Азию ее привезли португальцы. Это, конечно, вызвало настоящий фурор и прорыв, но на поле битвы аркебуза была не то чтобы аж очень эффективной. Потому что пока выстрелишь, перезарядишь, снова выстрелишь, то уже накроет не одно облако стрел. Поэтому в начале ружья были, скорее, запугиванием, демонстрацией финансовых возможностей.

Как выглядели самураи / Фото скриншот из видео

► Пехотинцы

Кроме, лучников, всадников и аркебузцев, японцы активно использовали пехотинцев с копьями руках. Их ряды формировали из самых бедных и слабых воинов – крестьян. Одним словом, кого не жалко. Пехотинцев бросали в бой первыми. Под звуки барабанов те летели на врага. Их задача расшатать оборонительные редуты. Пробиться немного вглубь стройных построений оппонента. Сформировать там дырки. За всем этим зорко следили самураи – те, что на лошадях. Они выискивали слабые места врага и вступали в бой. И лишь потом на самое интересное подтягивалась элитная пехота самураев.

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Бои продолжались очень долго, иногда даже несколько дней. Еще и растягивались на километры. Поэтому где-то вдали один на один могли встретиться вражеский самурай и простой крестьянин. Это был шанс для простака вырваться из бедности. Если он каким-то образом все же убивал статусного врага. И смог донести до главного босса доказательства своего подвига, то вполне мог претендовать на какой-то земельный участок и собственных слуг. Хотя, конечно, подавляющее большинство таких поединков выигрывал фаворит. Опытные самураи не просто были ловкими. Они еще и имели гораздо лучшую амуницию и оружие.

Но даже несмотря на социальную несправедливость и карьеризм, царивший в рядах Войска, самураи стали настоящим культурным наследием Японии. А их кодекс чести бушидо до сих пор вдохновляет немалое количество людей. Это не удивительно, ведь самураи почти тысячу лет оставались главными воинами довольно жаркого региона. Ребята с легендарными мечами катанами в руках были настоящими богами войны. Более того, если говорить о поединке один на один, самураи, вероятно, самые умелые воины в истории человечества. Подробнее об этом – в следующей части программы.