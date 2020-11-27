Избранный президент США Джозеф Байден имеет долгую историю отношений с Украиной. Поэтому экс-глава украинского правительства Алексей Гончарук считает, что Вашингтон больше будет пытаться помочь Киеву. Однако общее отношение к Украине вряд ли претерпит серьезных изменений.

Понятной позиция США в отношении Украины будет весной

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже более 2 месяцев работает в США. О своем взгляде на отношения между США и Украиной после того, как в Белый дом войдет Байден, он рассказал "Новому времени".

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Понятным это станет лишь ближе к весне. Но вряд ли общее отношение к нашей стране слишком изменится. Конечно, Байден имеет личную длинную историю с Украиной, и, скорее всего, Штаты готовы помогать Украине больше,

– сказал Гончарук.

Многое зависит от внутренней политики Украины

Бывший глава Кабмина считает, что вопросы будут к внутренней украинской политике. Свою позицию Гончарук проиллюстрировал таким примером – с Минобороны.

"Был министр обороны Андрей Загороднюк, он имел хорошие отношения с Пентагоном, его понимали идеологически, как и понимали, куда мы движемся. И тут его вдруг меняют на странного постсоветского персонажа, который выглядит как генерал, но одновременно демонстрирует возвращение к советскому прошлому, реформа пошла странным образом", – рассказал Гончарук.

Администрация Байдена жестко настроена против Кремля

Отметим, что ранее генерал-лейтенант, экс-командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес отметил, что Украина должна быть настроена оптимистично относительно отношений с Вашингтоном. Ведь администрация Байдена будет проводить более жесткую политику в отношении Кремля.

Обратите внимание! Госдеп уже начал передачу власти в стране новому президенту Джо Байдену. Сам демократ представил часть своей команды в администрации. Ожидается, что инаугурация нового главы Белого дома состоится 20 января 2021 года.