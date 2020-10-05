Гончарук рассказал, чем занимается в США
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о своем занятии в США. В Вашингтоне он работает экспертом в аналитическом центре Atlantic Council.
Гончарук говорит, что должность в Atlantic Council – это лишь часть его "программы" в США. Там у него две цели. Об этом экс-премьер рассказал "Украинской правде".
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Первая (цель – 24 канал) – в Штатах сейчас будет перезагрузка команды президента. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы в США появилась New US policy on Ukraine. Вторая – Украина здесь сейчас ассоциируется с коррупцией. Своим примером я хочу показать, что в Украине могут быть некоррумпированные премьер-министры,
– рассказал Гончарук.
Политик добавил, что сейчас его знакомят со всеми наиболее влиятельными людьми в США по Украине.
Гончарук сказал, что в Штатах планирует быть примерно до конца февраля.
Гончарук поддерживает отношения с командой Зеленского
Экс-премьер рассказал, что много обращается за советами к людям из команды президента, а с самим Зеленским иногда переписывается.
Коротко об Алексее Гончаруке
- Гончарук – украинский политик и юрист. В августе 2019 года был назначен премьер-министром Украины.
- В январе 2020 подал в отставку из-за слитых в сеть "пленок Гончарука", в которых он обсуждал Зеленского. Президент это заявление не подписал, хоть по закону и не должен был, потому что принимать отставку премьера должна только Верховная Рада.
- 4 марта 2020 года Рада уволила Гончарука с должности премьер-министра. Зеленский заявил, что причина отставки Гончарука в том, что у него мало опыта.
- Гончарук стал самым молодым премьером в мире. Он до сих пор остается самым молодым главой украинского Кабинета Министров.
- В конце сентября 2020 года Гончарук уехал в США.