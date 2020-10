Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о своем занятии в США. В Вашингтоне он работает экспертом в аналитическом центре Atlantic Council.

Гончарук говорит, что должность в Atlantic Council – это лишь часть его "программы" в США. Там у него две цели. Об этом экс-премьер рассказал "Украинской правде".

Первая (цель – 24 канал) – в Штатах сейчас будет перезагрузка команды президента. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы в США появилась New US policy on Ukraine. Вторая – Украина здесь сейчас ассоциируется с коррупцией. Своим примером я хочу показать, что в Украине могут быть некоррумпированные премьер-министры,

– рассказал Гончарук.

Политик добавил, что сейчас его знакомят со всеми наиболее влиятельными людьми в США по Украине.

Гончарук сказал, что в Штатах планирует быть примерно до конца февраля.

Гончарук поддерживает отношения с командой Зеленского

Экс-премьер рассказал, что много обращается за советами к людям из команды президента, а с самим Зеленским иногда переписывается.

