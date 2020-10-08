Гончарук рассказал о прокремлевских "гавриках" в украинской политике
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, кого считает деструктивной фигурой в украинской политике. Он отметил, что на самом деле таких "опасных игроков" есть много.
В частности, он выделил Виктора Медведчука и добавил, что он является воплощением "прокремлевской повестки". Об этом Алексей Гончарук рассказал в интервью "Голосу Америки".
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Я думаю,что у Кремля много лиц. Виктор Медведчук для меня – это такой символ пророссийского нарратива. Но есть много опасных игроков. Медведчук – это очевидный игрок, но есть много Шариев и других гавриков, которые маскируются под проукраинские силы,
– подчеркнул он.
По словам бывшего премьера, такие политики продвигают прокремлевскую повестку дня в Украине. Таких людей, по его словам, есть очень много.
Также в интервью экспремьер сообщил, что украинские власти сейчас, по его мнению, неправильно расставляют приоритеты. В то же время кредит доверия от международных партнеров она вроде бы практически потеряла.