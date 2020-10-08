Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, кого считает деструктивной фигурой в украинской политике. Он отметил, что на самом деле таких "опасных игроков" есть много.

В частности, он выделил Виктора Медведчука и добавил, что он является воплощением "прокремлевской повестки". Об этом Алексей Гончарук рассказал в интервью "Голосу Америки".

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Я думаю,что у Кремля много лиц. Виктор Медведчук для меня – это такой символ пророссийского нарратива. Но есть много опасных игроков. Медведчук – это очевидный игрок, но есть много Шариев и других гавриков, которые маскируются под проукраинские силы,

– подчеркнул он.

По словам бывшего премьера, такие политики продвигают прокремлевскую повестку дня в Украине. Таких людей, по его словам, есть очень много.

Также в интервью экспремьер сообщил, что украинские власти сейчас, по его мнению, неправильно расставляют приоритеты. В то же время кредит доверия от международных партнеров она вроде бы практически потеряла.

Обратите внимание! В конце сентября 2020 года Алексей Гончарук переехал в США. Сейчас он работает там экспертом в аналитическом центре Atlantic Council.

Заметим, что правительство Алексея Гончарука почти в полном составе подало в отставку в этом году. Президент Зеленский заявил, что причина отставки Гончарука в том, что у него мало опыта.