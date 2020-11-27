Алексей Гончарук убежден, что "странные шаги" Владимира Зеленского связанны с информационным полем, которое создали олигархические СМИ и российские телеграм-каналы. Кроме того, бывший премьер-министр Украины рассказал, кто из близкого окружения президента имеет на него наибольшее влияние.

Гончарук отметил, что в начале президентской карьеры Зеленского его команда определенное время работала в правильном направлении. Однако впоследствии все изменилось. Об этом экс-премьер сказал в интервью изданию "НВ".

Важно За время управления Шмыгаля произошло несколько неприятных вещей, – Гончарук

Как пояснил Гончарук, вокруг президента создали информационное поле, которое подталкивает его к разного рода "странным шагам". По его мнению, это сделали олигархические и российские СМИ через телеграм-каналы и различных агентов влияния и полезных идиотов.

Президент неопытный, устойчивости, достаточной силы убеждений, чтобы этому противостоять, он не имеет. Поэтому когда его опустили в теплую ванну и начали рассказывать о простых решениях, все и закончилось. Андрей Борисович (Ермак – 24 канал) подтолкнул президента к нескольким серьезным ошибкам,

– отметил экс-премьер.

Он добавил, что не считает Ермака "главным действующим лицом". Зато опосредованное влияние Игоря Коломойского и Виктора Медведчука, по мнению Гончарука, значительно сильнее.

Что известно об Алексее Гончаруке