Бывший премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что его преемник Денис Шмыгаль допустил ряд ошибок. Речь идет о дефиците госбюджета-2021 в размере около 300 миллиардов гривен.

Что сказал Гончарук

Внешние игроки, у которых Украина могла бы одолжить деньги, смотрят на показатели бюджета. За время управления правительства Шмыгаля произошло сразу несколько неприятных вещей, связанных с госбюджетом. Об этом Гончарук рассказал в интервью НВ.

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Свернули среднесрочное планирование – трехлетний бюджет. Можно сетовать на коронавирус, но дело не в нем. Когда ты мыслишь категориями завтрашнего эфира, сложно думать на 3 года вперед. Правительство сейчас даже не следующим годом занято, а тем, как закрыть нынешний год,

– заметил Гончарук.

Второй ошибкой Шмыгаля, по мнению Гончарука, стал дефицит бюджета.

"Сейчас многие страны ситуативно увеличили дефицит бюджета, это как раз понятно и нормально. Проблема не в размере дефицита, а в том, что мы не умеем жить экономно и не понимаем, как финансировать этот дефицит. Когда на одном совещании может обсуждаться и дыра в бюджете в 300 миллиардов гривен, и вопрос, когда же мы наконец поднимем зарплаты, – это какая-то фантастика", – сказал экс-министр.

Гончарук о своем пребывании на посту министра

Экс-министр считает, что внутри команды президента Владимира Зеленского удалось создать большое количество реформаторских команд и поддержать действующие.

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Это была главная моя цель похода туда. За полгода мы сделали много. И оценка нашего правительства, когда отходит мишура с ботами, однозначно положительная. Мы точно первое правительство, к которому вообще не было коррупционных претензий,

– подчеркнул Гончарук.

Политик также рассказал, что его главной ошибкой на посту премьер-министра стало то, что он был технократом, а не политиком.

Обратите внимание! Гончарук возглавлял Кабинет Министров в течение 2019–2020 годов. Он стал самым молодым в истории Украины премьер-министром. По словам Зеленского, политика отправили в отставку из-за того, что у него было мало опыта.