В свежем выпуске "Ты смотри!" за 16 ноября – в Черновцах водитель устроил гонки по городу и влетел на высокой скорости в здание местного университета. В частности, он снес ворота здания. В Харькове студент-иностранец на высокой скорости пытался обогнать другую машину. Однако он не справился с управлением и вылетел на островок безопасности, на котором стояли пешеходы.

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В Харькове из-за карантина правоохранители проводили рейды в автобусах и троллейбусах в поисках стоящих пассажиров. Этим они парализовали движение на нескольких улицах.

Полковник полиции Олег Золотоноша, которого киевские патрульные летом 2020 года задержали пьяным за рулем, обжаловал в суде действия патрульных и наложении на него штрафа. Суд в Днепре отменил постановление о привлечении полковника к ответственности.

В Киеве мать с детьми переходила дорогу и на нее чуть не наехал автомобиль. В ответ женщина ударила по транспорту ногой, после чего водитель ударил ее кулаком в лицо.

В Днепре мужчина, которого не пропустили на пешеходном переходе, решил действовать решительно. Он достал пистолет и попытался расстрелять машину.