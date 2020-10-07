После введения в действие нового законодательства о безопасности Пекин отправил в Гонконг верных людей, чтобы склонить мятежную территорию к полной лояльности.

24 канал рассказывает о том, кто управляет Гонконгом после введения нового закона о безопасности и как Пекин использует лояльных ему партийных чиновников, чтобы менять город-автономию под себя.

Как в Гонконге изменили режим



Новые власти в автономном городе / Фото Asia Times Financial

Встречайте: старший партийный чиновник, который ездил в Гонконг по делам бизнеса два года назад (и это весь его опыт); экс-мэр города Гуаньдун, который руководил арестами крестьян, протестовавших против захвата их земель; бывший провинциальный партийный секретарь, который уничтожал сотни церквей и крестов на востоке КНР. Они придерживаются жесткой линии и являются союзниками лидера Си Цзиньпина.

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Теперь в их руках – вся власть относительно богатой автономии и задача полностью переделать город, оставив от его свободы разве что имя. Они остаются в тени, изредка делают публичные заявления. Мало известно, как они работают, но их влияние на основе нового закона лишь растет.

Например, были отложены местные выборы, по новому закону арестованы уже 28 человек. В основном продемократические активисты. Использование политических слоганов теперь приравнивается к призывам об отделении от КНР. Еще больше людей схватили из-за запрета демонстраций. Академики, писатели и известные комментаторы вынуждены молчать – новые ограничения касаются также и медиа.

Критики закона о безопасности говорят, что он привел к крупнейшему кризису с 1997 года, когда Гонконг перешел от британской под китайскую юрисдикцию.

Тогда местное правительство имело собственные ветви власти и работало автономно в рамках программы "одна страна – две системы". Несмотря на то, что глава правительства – сейчас эта должность зовется главный администратор – докладывал в Пекин, он также мог самостоятельно решать многие вопросы.

Это смена режима, но она произошла не сразу. Партии понадобилось 17 лет на имплементацию,

– рассказал The Guardian Джон Бернс, профессор в Университете Гонконга, который преподает политику и публичную администрацию.

После месяцев протестов, переросших в долгое протестное движение, Пекин принял решение радикально положить этому конец. Центральный Комитет Компартии КНР издал записку, в который призвал "усилить возможность центрального правительства осуществлять всестороннее руководство Гонконгом". Это заложило основы для закона о безопасности.



Главный офис Китая в Гонконге / Фото The Standard

Силы безопасности забрали себе 33-этажный отель возле парка Виктория, где проходили в прошлом году большинство маршей за демократию. Совсем рядом – офис советников центрального правительства Китая – высокое здание из стекла и бетона, рядом с которым развевается флаг с 5-ю звездами. Оно окружено полицией и баррикадами, потому что несколько раз подвергалось вандализму. Многие видят его как реальный центр власти в городе.

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Луо Гуйнинь, известный также как "мясник Тибета" / Фото China Daily

Этих троих людей, которые были уже почти пенсионерами, вытащили с импровизированного отдыха и отправили в Гонконг. Среди них 65-летний Луо Гуйнинь, 67-летний Ся Баолун и 57-летний Чжэн Яньсун.

Первый сделал себе репутацию как борец с коррупцией в провинции Шаньси в центре Китая. Там он занимал высокую позицию партийного секретаря, то есть представлял там интересы Компартии, был вторым человеком после губернатора.

До этого провел 10 лет в провинции Циньхай в Тибете, где усилил ограничения монастырей и буддистов. Дослужился до партсекретаря и там. Из плюсов – он помог развить Циньхай в рамках программы "Запад догоняет Восток". Западный Китай обычно беднее, менее населен и менее развит.

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В настоящее время Луо возглавляет офис советников центрального правительства в Гонконге. Единственный опыт – поездка в Гонконг по делам бизнеса два года назад.

Некоторые считают его представителем старой партийной школы. Он также стал советником руководительницы Гонконга Кэрри Лам в созданной комиссии по безопасности.

Сюзанна Пеппер, писательница и исследовательница из Гонконга, уверена: "Луо Гуйнинь во главе, не Кэрри Лам. Структура власти изменилась после принятия нового закона".



Ся Баолун боролся с христианами в своей провинции / коллаж Hong Kong Info

Второй боролся против христиан в Чжэцзяне, восточной провинции КНР. Ся Баолун тоже был партийным секретарем с 2012 по 2017 годы. Ся – протеже лидера КНР Си Цзиньпина, который называл его членом своей "железной армии".

Баолун руководит управлением по делам Гонконга и Макао в Пекине, поэтому в иерархии стоит выше всех трех. В столице он также является вице-руководителем главного совещательного органа, поэтому это политик с самой высшей должностью за 10 лет, что занимал кресло руководителя Гонконга и Макао.

Помогать ему будет целый министр народной безопасности КНР Чжао Кэчжи, который также является заместителем председателя Центральной управляющей группы по делам Гонконга и Макао. Кроме этого, его третья должность – кресло в группе "Безопасное развитие Китая". Он должен следить, чтобы не было призывов к религиозному экстремизму (это то, что сейчас происходит в Синьцзяне с уйгурами – 24) и сепаратизма.

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"Теперь Кэрри Лам придется смотреть через два плеча, что подумает Пекин. Дома это глава офиса советников, в Пекине – глава управления делами", – объяснил The Guardian расклад сил Джеймс Тьен, бывший местный депутат.



Чжэн Яньсун будет заниматься безопасностью автономии во главе секретной полиции / Фото South China Morning Post

Что делает секретная полиция Гонконга Наконец третий человек, который был поставлен во главе местного офиса сил безопасности – Чжэн Яньсун. Его новое ведомство имеет широкие полномочия: сбор разведданных, ведение "сложных" дел о нацбезопасности, регулирование иностранных СМИ и организаций и не связано местными законами. Работа силовиков в основном проходит секретно.

Яньсун работал из троих ближе всего – его провинция Гуандун только через границу от Гонконга. Там этот функционер известен жесткими подавлениями протестов в рыбацкой деревне Укань в 2011 году. Тогда была применена осада с помощью полиции, которая не позволяла провезти в деревню еду и припасы. Также Чжэн не любит международные СМИ.

Проблемное внедрение

Двое из трех руководителей не имеют практического опыта работы с Гонконгом. Это резкий разворот: раньше назначали людей, которые хорошо знали автономию. Это знак, что власть в Гонконге теперь будет передаваться почти так же как и на материке. Силы безопасности получат еще больше полномочий, а критиков и диссидентов будут арестовывать из-за якобы нарушения нацбезопасности.

"Мы видим отпечатки Пекина повсюду и все станет еще хуже потому что они продолжат вмешиваться, – уверен Ма Нгок, профессор в китайском университете Гонконга. – Самые важные решения принимаются Си Цзиньпинем", – добавляет коллега Ма Вилли Лам.

Но есть одно важное но: внедрение новой власти не пройдет без проблем.

"Триумвират" будет вынужден работать с населением, привыкшим к демократии, свободному интернету и свободе. Десятки лет местные суды были независимыми (из-за предложенного Кэрри Лам закона об экстрадиции в КНР и вспыхнули протесты – 24). Большинство все равно будет сопротивляться властям Пекина, потому что Гонконг имеет сильное гражданское общество.

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Луо Гуйнинь назвал новый закон "мечом, который висит высоко над головами его нарушителей. Но демонстранты все равно вышли на улицы, несмотря на 300 арестованных. Люди поддерживают бизнес с активной демократической позицией и покупают доли в медиа-бизнесе магната Джимми Лая, который тоже оказался за решеткой. Борьба за будущее Гонконга набирает новые обороты.