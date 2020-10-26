Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что из соображений экономии горячей воды на полуострове пока не будет. Кроме этого, сейчас у оккупантов нет возможности подавать гражданам горячую воду даже на выходные.

Так называемая местная власть оккупированного Крыма сообщила, что готовится к "худшему сценарию" с водоснабжением полуострова, сообщает "Крым.Реалии".

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Напомним, что об отключении горячей воды в Крыму заявили еще 3 августа. В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах ввели самый жесткий этап ограничений подачи воды. Уже в октябре такие же ограничения применили в Белогорске.

Пока подавать горячую воду нет возможности, из соображений экономии. Были обращения по поводу того, чтобы в выходные дни сделать отдельный график, но нет технической возможности для этого,

– заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

Ситуация с водой в Крыму критическая

За 150 лет наблюдений 2020 год стал самым засушливым для Крыма. До аннексии полуострова Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После оккупации полуострова Россией Украина прекратила поставки воды в Крым в 2014 году.

Российские власти пополняют запасы воды в аннексированном Крыму из водохранилищ природного стока и подземных источников. Но экологи предупреждают, что использование воды из подземных источников стало причиной засоления почвы на полуострове. Поэтому так называемая местная власть полуострова призывает людей экономить воду.

Ранее Аксенов заявил, что не исключает того, что Россия признает проблему с водоснабжением в Крыму чрезвычайной ситуацией. Зато мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что из-за аннексии Крымского полуострова "Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму".

Что делают местные власти оккупированного Крыма

Так называемый "председатель Совета министров Республики Крым" Юрий Гоцанюк 26 октября сообщил, что на оккупированном полуострове продолжают искать дополнительные источники воды. Сейчас бурят скважины для снабжения Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.

В настоящее время ведется бурение скважин на территории Вилинского, Зуйского, Ивановского месторождений. На сегодня работают четыре установки. До декабря будет работать около пяти скважин Вилинского водозабора, что позволит дополнительно подать более 20 тысяч кубов на Симферополь,

– рассказал он.

На прошлой неделе вице-премьер России Марат Хуснуллин, назначенный Кремлем "куратором" по Крыму, заявил, что "Росгеология" до конца года планирует пробурить на полуострове 30 скважин. Мол, по их подсчетам, в четвертом квартале 2020 года водность рек будет варьироваться от 10 до 60% от нормы.

Хуснуллин добавил, что Крыму и Севастополю отдельно выделили 880 миллионов рублей на реализацию мероприятий по снижению потерь воды в сетях. По его словам, российское правительство разработало план из 14 мероприятий стоимостью в 48 миллиардов рублей. Его хотят реализовывать с 2020 по 2024 год.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков убежден, что Россия может обеспечить оккупированный Крым водой без участия Украины.