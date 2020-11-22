В Горловке вблизи шахты 6/7 сработало взрывное устройство. Погибли трое мужчин. Трагический инцидент произошел еще 30 октября.

Погибшие были членами одной семьи

Все погибшие были родственниками – отцом, сыном и племянником. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ от 21 ноября.

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О трагедии наблюдателям по телефону рассказала женщина, представившаяся сестрой и дочерью погибших. Она предоставила представителям миссии свидетельства о смерти. В них сказано, что мужчины погибли от многочисленных осколочных ранений после взрыва.

Подтвердила факт взрыва и жена третьего погибшего. Однако в медучреждениях оккупированной Горловки общаться на эту тему не захотели.

Наблюдатели столкнулись с препятствиями в ходе уточнения у медперсонала обстоятельств вышеупомянутых случаев жертв среди гражданского населения,

– написала в отчете СММ.

С начала года на Донбассе пострадали около 90 гражданских

Отметим, что с начала 2020 года, по подсчетам мониторинговой миссии ОБСЕ, на Донбассе пострадали 87 гражданских жителей, 14 – погибли.

Обратите внимание! В 2020 году в военных действиях на Донбассе погибли 70 украинских воинов. Со времени действия режима прекращения огня ОБСЕ зафиксировала более 2,5 тысячи нарушений договоренностей.

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