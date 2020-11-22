В Горловке из-за взрыва в район шахты погибли 3 мирных жителя, – ОБСЕ
В Горловке вблизи шахты 6/7 сработало взрывное устройство. Погибли трое мужчин. Трагический инцидент произошел еще 30 октября.
Погибшие были членами одной семьи
Все погибшие были родственниками – отцом, сыном и племянником. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ от 21 ноября.
К теме Смертельная война: сколько гражданских погибли на Донбассе в 2020 году
О трагедии наблюдателям по телефону рассказала женщина, представившаяся сестрой и дочерью погибших. Она предоставила представителям миссии свидетельства о смерти. В них сказано, что мужчины погибли от многочисленных осколочных ранений после взрыва.
Подтвердила факт взрыва и жена третьего погибшего. Однако в медучреждениях оккупированной Горловки общаться на эту тему не захотели.
Наблюдатели столкнулись с препятствиями в ходе уточнения у медперсонала обстоятельств вышеупомянутых случаев жертв среди гражданского населения,
– написала в отчете СММ.
С начала года на Донбассе пострадали около 90 гражданских
Отметим, что с начала 2020 года, по подсчетам мониторинговой миссии ОБСЕ, на Донбассе пострадали 87 гражданских жителей, 14 – погибли.
Смотрите, где расположена Горловка на карте:
Поделиться новостью