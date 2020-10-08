По состоянию на 9 часов утра 8 октября 2020 года спасатели ликвидировали все лесные пожары в Луганской области. Ориентировочная площадь, которую прошел огонь, составляет 20 тысяч гектаров. Самая сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения, где пострадали 32 населенных пункта.

Волонтер "Восток-ЅОЅ" Русана Дикая, которая сейчас находится на Луганщине, подтвердила, что некоторые населенные пункты на Луганщине полностью сгорели. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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Дикая отметила, что пострадавшие – в растерянном состоянии и не понимают, что делать дальше.

Есть дома, которые полностью сгорели до фундамента. Есть помещения, которые разрушены наполовину. Например, у кого-то сгорел сарай, но дом остался целым,

– отметила волонтер.

Хватает ли помощи

По словам Русаны Дикой, в больнице пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

"Сейчас мы занимаемся индивидуальной, адресной помощью. Мы ездим в населенные пункты конкректно к тем, кто пострадал", – сказала Дикая.

Также она отметила, что гуманитарной помощи хватает. Ведь отозвалось много волонтеров, организаций и местных жителей как из Украины, так и за ее пределами. Люди предлагают свое жилье, присылают одежду, обувь и постельное белье. Также формируют продуктовые наборы, которые распределяют между пострадавшими.

Обеспечение безопасного пространства

Волонтер утвердила, что никто не был готов к этой ситуации, поэтому обустроить полностью стерильное и безопасное пространство – невозможно. Все же это как-то повлияет на распространение COVID-19.

"Несмотря на то, что мы раздаем маски и антисептики, а люди соблюдают меры безопасности, гарантировать то, что никто не заболеет, мы не можем", – добавила она.

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