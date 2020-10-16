В центре Керчи нет мусорных контейнеров. Жители города складывают бытовые отходы прямо посреди улицы.

Такая ситуация есть, в частности, на улице Козлова, которая идет от улицы Ленина до улицы Пролетарской. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

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На дороге, ведущей ко входу на Центральный рынок Керчи, образовались кучи мусора.

Порой хлам вывозят коммунальные службы, однако это случается нечасто. Кроме того, уже на следующий день на улицах снова появляются мусорные мешки, которые каждый раз накапливаются. Они становятся источником неприятного запаха.

Мусорных контейнеров в ряде районов Керчи нет. Ведь так называемая оккупационная власть до сих пор не смогла заключить договор с компанией, которая занимается вывозом мусора.

Обратите внимание! Ранее жители города сообщали, что из Керчи вывезли 250 мусорных контейнеров. Тогда их владелец – компания "Сервисное агентство" - вступил в конфликт с государственным предприятием "Крымэкоресурсы".



Центральные улицы Керчи заполонили горы бытового мусора / Фото "Крым.Реалии"



Мусорных контейнеров в ряде районов города нет / Фото "Крым.Реалии"

Часто горы мусора становятся источником неприятного запаха / Фото "Крым.Реалии"

Горы мусора образовались на улице Козловой в Керчи: смотрите карту