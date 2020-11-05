Верховная Рада 5 ноября в первом чтении одобрила законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс и непосредственно саму смету. Комитет по организации местного самоуправления видит 2 важные проблемы бюджета-2021. Прежде всего существенно урезали финансирование Государственного фонда регионального развития.

Кроме этого, не предусмотрены субвенции на развитие общин. Об этом в эфире 24 канала рассказал нардеп от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

Важно Верховная Рада одобрила Госбюджет-2021 в первом чтении

Ключевые проблемы в бюджете-2021

В Госбюджете-2021 часть средств заложена на так называемую субвенцию на социально-экономическое развитие.

По словам депутата, соцэконом – это прекрасный инструмент для мажоритарщиков. Но при этом существенно урезали финансирование таких системных вещей, как Государственный фонд регионального развития. Хотя он предусматривает конкурсные процедуры, подчинение стратегии развития.

Виталий Безгин озвучил позицию профильного комитета: если не будут учтены процедурные изменения и изменения с точки зрения финансирования этого направления, то вряд ли бюджет найдет голос комитета перед вторым чтением.

Вторая история – у нас не будет субвенции на развитие общин. Она попала под секвестр в 2020 году, она не предусмотрена на 2021 год,

– отметил депутат.

Несмотря на то, что в Украине нужно разворачивать сеть центров предоставления административных услуг, в бюджете сейчас заложены деньги только на техническое оборудование, но не на ремонт или строительство.

"Это тоже предмет диалога, и без него вряд ли будет поддержка во втором чтении", – объяснил Виталий Безгин.

Наполнение бюджета – это вопрос планирования, – Безгин

На вопрос "Как наполнить государственный бюджет?", нардеп ответил, что это является вопросом планирования. Нужно учитывать данные Минфина по поводу того, будет ли бизнес зарабатывать больше.

Также он считает, что все упирается в эффективную политику государства в отношении коронавируса. Это сейчас очень влияет на наполнение бюджетов домохозяйств непосредственно предпринимателей.

Если у нас будет не гибкий карантин, или такой, который ограничит предпринимательскую деятельность, то поступления от бизнеса будут только уменьшаться,

– заметил депутат от "Слуги народа".

По его мнению, если бы еще весной в Украине был более гибкий карантин, больше рычагов в руках органов местного самоуправления и были меньшие ограничения в отношении предпринимателей, то значительно уменьшились бы проблемы с наполнением бюджета на 2021 год.

Обратите внимание! Проект госбюджета на 2021 год подали в парламент 14 сентября. Нардепы 5 ноября проголосовали за главный финансовый документ страны в первом чтении.



Что предусматривает бюджет-2021 / Инфографика 24 канала