Проект Государственного бюджета на 2021 не рассмотрели в профильном комитете Верховной Рады, хотя планировали. Чтобы начать заседание, не хватило депутатов.

Глава комитета Юрий Аристов открыл заседание, но сразу же закрыл, потому что не было кворума. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Роман Каптелов, сообщает "РБК-Украина"

К слову "Бюджетной ночи" не будет, – нардеп от "Слуги народа"

Не было кворума. Многие нардепы заболели. Да, коронавирусом, но деталей не знаю. Аристов открыл комитет, кворума нет, закрыл и сказал, что пока ждем,

– заметил Каптелов.

Депутат отметил, что в проект госбюджета-2021 подали более 2300 правок. Вскоре секретариат Рады должен решить, когда комитет рассмотрит бюджет.

Когда будет новое заседание комитета

Вероятно, в понедельник 19 октября все-таки состоится заседание комитета. Однако это зависит от ситуации с коронавирусом.

Обратите внимание! Ранее в Раде заявляли, что проект Госбюджета в первом чтении рассмотрят 20 октября, так как это крайний срок для его принятия за основу. Однако впоследствии нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 20 октября бюджет могут не рассматривать.

Заметим, правительство согласовало проект госбюджета 14 сентября. Подробнее об основных показателях бюджета читайте здесь.



Основные показатели проекта Госбюджета-2021 / Инфографика 24 канала