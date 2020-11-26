Госбюджет-2021 передали на рассмотрение Кабмина
Министерство финансов направило в Кабмин проект Госбюджета на 2021 год. Его уже согласовали с Международным валютным фондом.
Так, в министерстве завершили консультации по бюджету с МВФ. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Поэтому бюджет подготовили ко второму чтению и передали на рассмотрение Кабмина. По словам Марченко, проект в целом совпадает с оценками специалистов фонда.
Переговоры с МВФ: что говорит Марченко
По словам Марченко, проект в целом совпадает с оценками специалистов фонда.
Министр добавил, что основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей. В частности, в части доходов, расходов, а также дефицита
Почему затянули с утверждением Госбюджета-2021
- Правительство утвердило проект госбюджета еще в сентябре. В начале ноября Рада поддержала документ в первом чтении.
- Обновленный проект сметы Кабмин должен был снова передать парламенту, однако до сих пор этого не сделал.
- Вероятно, все из-за того, что документ не могли согласовать с МВФ.
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