Поздравления Байдену от иностранных лидеров поступают, а Госдеп их блокирует, – СМИ
Администрация президента США дала распоряжение задерживать все официальные поздравления, которые Джо Байдену присылают иностранные лидеры. Дональд Трамп закрыл своему конкуренту на выборах доступ к ресурсам Госдепа.
В Государственном департаменте уже накопилось много писем иностранных лидеров с поздравлениями Джо Байдену, которого СМИ объявили победителем выборов, сообщает CNN.
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Обычно Госдеп помогает с коммуникациями новоизбранному президенту.
Однако администрация Трампа запретила Байдену доступ к ресурсам внешнеполитического ведомства,
– говорится в сообщении.
Это связано с тем, что Трамп до сих пор не признает победу своего оппонента.
В то же время команда Байдена самостоятельно контактирует с иностранными правительствами, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По словам источника издания в окружении демократов, команда Байдена предпочла бы использовать ресурсы Госдепа для международной коммуникации.
Кроме того, иностранные лидеры также самостоятельно начали искать способы связаться с Байденом. Для этого они обратились к бывшим дипломатам времен Барака Обамы, чтобы те помогли доставить письма новоизбранному президенту.
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