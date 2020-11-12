Администрация президента США дала распоряжение задерживать все официальные поздравления, которые Джо Байдену присылают иностранные лидеры. Дональд Трамп закрыл своему конкуренту на выборах доступ к ресурсам Госдепа.

В Государственном департаменте уже накопилось много писем иностранных лидеров с поздравлениями Джо Байдену, которого СМИ объявили победителем выборов, сообщает CNN.

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Обычно Госдеп помогает с коммуникациями новоизбранному президенту.

Однако администрация Трампа запретила Байдену доступ к ресурсам внешнеполитического ведомства,

– говорится в сообщении.

Это связано с тем, что Трамп до сих пор не признает победу своего оппонента.

В то же время команда Байдена самостоятельно контактирует с иностранными правительствами, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По словам источника издания в окружении демократов, команда Байдена предпочла бы использовать ресурсы Госдепа для международной коммуникации.

Кроме того, иностранные лидеры также самостоятельно начали искать способы связаться с Байденом. Для этого они обратились к бывшим дипломатам времен Барака Обамы, чтобы те помогли доставить письма новоизбранному президенту.

Обратите внимание! 7 ноября СМИ сообщили о победе Байдена, хотя официальных результатов выборов до сих пор нет. Кроме того, Трамп не сдается и не признает свое поражение. Зато обещает оспаривать результаты голосований в суде. В то же время консультативный переходный совет призвал Трампа готовиться к процессу передачи власти Байдену. Больше об этом читайте здесь.