Государственное бюро расследований начало уголовное производство против главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Дело касается госизмены и незаконного отчуждения земельного участка в Крыму.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте ГБР. По данным Бюро, речь идет о самовольном занятии земельного участка, совершенного группой лиц. Кроме того, следователи выявили факт государственной измены со стороны главы КСУ. К теме Не знаю, как это сделать, – Тупицкий объяснил, почему не задекларировал землю в Крыму Что предварительно выяснили следователи Глава КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял земельный участок. В то же время он не был отведен ему в установленном законодательством Украины порядке.



Кроме того, глава КСУ заключил договор, которым признал полномочия должностных лиц РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесение его к категории тех, что подпадают под юрисдикцию РФ (сделка – действие лица, направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей). Новость дополняется...