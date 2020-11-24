За несколько лет госизменники из Крыма смогут свободно гулять по Украине: почему так происходит
Во время оккупации Крыма большинство украинских правоохранителей и прокуроров изменили присяге и перешли на сторону врага. Впрочем, из-за неправильных квалификаций дел и так называемой "поправки Лозового" все они могут избежать наказания и даже получить возможность свободно передвигаться по материковой Украине уже в ближайшие годы.
Из 22 тысяч правоохранителей и почти 1,5 тысячи прокуроров лишь чуть более тысячи правоохранителей и 570 прокуроров остались верными присяге. Об этом заявил руководитель группы прокуроров по делам агрессии России Гюндуз Мамедов в интервью "Зеркалу недели".
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Все остальные остались и начали сотрудничать с оккупационной администрацией. У нас есть опасения, что все эти люди избегут уголовной ответственности,
– заявил прокурор.
Такие опасения он объяснил даже не тем, что они банально смогут сбежать из Крыма в Россию, а тем, что в отношении них неправильно применяют нормы украинского законодательства.
"Только чуть более 1% из тысяч дел по фактам военных преступлений в Украине квалифицированы должным образом. Еще несколько лет – и те, кто сотрудничали с оккупационными властями, смогут безнаказанно перемещаться на подконтрольную Украине территорию", – заявил Гюндуз Мамедов.
Еще одной причиной этого он назвал скандальную "поправку Лозового", которая ограничивает сроки расследования особо тяжких преступлений, какими являются и военные преступления, до 18 месяцев.
Кроме того, есть проблема с несовершенством процесса заочного досудебного расследования и судебного разбирательства. Например, в делах Иловайске и Дебальцево обвинительные акты в отношении российских чиновников и военных не могут передать в суд, поскольку они все время находятся или в России, или на оккупированных территориях.
Это лишь часть проблем с законодательством, которая не дает нам возможности эффективно работать в этом направлении. Все это мы неоднократно озвучивали парламентариям. Очень надеюсь, что нас все-таки услышат,
– резюмировал Мамедов.
Что такое "поправка Лозового"?
Это скандальная поправка, которую бывший депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой "протолкнул" в судебную реформу 2017 года. Она сокращает сроки досудебного расследования.
Кроме того, поправка определяет, что лимитированное время стартует не с момента уведомления о подозрении, а еще от внесения данных по делу в ЕРДР. Когда речь идет о таких случаях как вооруженная агрессия России, когда дел тысячи, а прокуроров ограниченное количество, они банально не имеют времени, чтобы грамотно подготовить обвинительный акт.
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