Во время оккупации Крыма большинство украинских правоохранителей и прокуроров изменили присяге и перешли на сторону врага. Впрочем, из-за неправильных квалификаций дел и так называемой "поправки Лозового" все они могут избежать наказания и даже получить возможность свободно передвигаться по материковой Украине уже в ближайшие годы.

Из 22 тысяч правоохранителей и почти 1,5 тысячи прокуроров лишь чуть более тысячи правоохранителей и 570 прокуроров остались верными присяге. Об этом заявил руководитель группы прокуроров по делам агрессии России Гюндуз Мамедов в интервью "Зеркалу недели".

Интересно Петиция об узаконивании понятий "коллаборант" и "пособник оккупантов" набрала необходимые голоса

Все остальные остались и начали сотрудничать с оккупационной администрацией. У нас есть опасения, что все эти люди избегут уголовной ответственности,

– заявил прокурор.

Такие опасения он объяснил даже не тем, что они банально смогут сбежать из Крыма в Россию, а тем, что в отношении них неправильно применяют нормы украинского законодательства.

"Только чуть более 1% из тысяч дел по фактам военных преступлений в Украине квалифицированы должным образом. Еще несколько лет – и те, кто сотрудничали с оккупационными властями, смогут безнаказанно перемещаться на подконтрольную Украине территорию", – заявил Гюндуз Мамедов.

Еще одной причиной этого он назвал скандальную "поправку Лозового", которая ограничивает сроки расследования особо тяжких преступлений, какими являются и военные преступления, до 18 месяцев.

Кроме того, есть проблема с несовершенством процесса заочного досудебного расследования и судебного разбирательства. Например, в делах Иловайске и Дебальцево обвинительные акты в отношении российских чиновников и военных не могут передать в суд, поскольку они все время находятся или в России, или на оккупированных территориях.

Это лишь часть проблем с законодательством, которая не дает нам возможности эффективно работать в этом направлении. Все это мы неоднократно озвучивали парламентариям. Очень надеюсь, что нас все-таки услышат,

– резюмировал Мамедов.