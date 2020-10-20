Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что визит президента Зеленского в Лондон является историческим моментом. Она так считает прежде всего потому, что президент Украины и британский премьер Джонсон подписали важный документ – первое двустороннее торговое соглашение.

Документ содержит видение характера будущего партнерства Соединенного Королевства и Украины. Об этом Мелинда Симмонс рассказала в интервью Интерфакс-Украина.

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Я была в комнате, когда происходило подписание, и важность этого момента была понятна всем присутствующим. Кроме того, был подписан Меморандум о намерениях относительно дальнейшего военного сотрудничества, и, конечно, президент был свидетелем подписания соглашения с Экспортно-кредитным агентством. Это большие шаги,

– рассказала она.

По словам Симмонс, документ впервые определяет широту и партнерства Великобритании и Украины в будущем. Госпожа посол подчеркнула: это больше, чем торговое соглашение, ведь договор признает, что обе страны вносят свой вклад в двусторонние отношения.

Для меня это сигнал о зрелости Украины как демократической, независимой страны. Соединенное Королевство усиливает поддержку безопасности и экономического развития Украины. В то же время Британии есть чему поучиться у Украины. В том числе, к сожалению, как бороться с гибридным конфликтом,

– добавила дипломат.

Госпожа посол подчеркнула: все эти события происходили на фоне пандемии коронавируса. Более того – единственным другим гостем Великобритании такого уровня за последние месяцы был лишь президент Франции.

"Так что это очень много значит, что Президент Зеленский в это время смог посетить Соединенное Королевство. Кроме подписания соглашений, президент и первая леди смогли встретиться с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Встреча с королевской семьей всегда добавляет особой магии визиту в Британию", - заметила Симмонс.

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