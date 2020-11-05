На ревизии Госрезерва выявили тотальное хищение и миллионные убытки, – Минэкономики
Аудит Государственного агентства резерва Украины подтвердил исчезновение тысяч тонн запасов, катастрофическое техническое состояние предприятий и многомиллионные финансовые махинации. Материалы о нарушениях уже передали в НАБУ, СБУ и Национальную полицию.
Масштабная ревизия с привлечением всех компетентных органов произошла впервые за последние годы по инициативе Минэкономики и по поручению Кабинета Министров. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
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То, что происходит в Госрезерве, недопустимо. Еще весной, когда я только пришел в министерство и начал узнавать о вопиющих фактах деятельности Госрезерва, мы инициировали проверку. Ситуацию из Госрезерва, которую мы видим сейчас, надо коренным образом менять,
– сказал министр экономики Игорь Петрашко.
Какие нарушения выявили в Госрезерве
- Порча зерна на сумму 35,5 миллиона гривен. Все из-за хранения без соблюдения каких-либо регламентов. К примеру, сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как на госпредприятиях есть продукция 2010 – 2011 годов.
- Также обнаружили нехватку зерна на одном из предприятий Госрезерва на 27,9 миллиона гривен. Такая стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. То есть, сейчас сумма убытков может быть в несколько раз больше.
- На предприятиях хранятся товары продовольственной группы, сроки годности которых уже давно истек. Таких просроченных товаров есть на сумму более 100 миллионов гривен.
- На предприятиях есть просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 миллионов гривен.
- Сумма нарушений финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва составила 31,4 миллиона гривен. По аппарату Госрезерва – 1,7 миллиона гривен.
Кроме того, во время ревизии установили, что Госрезерв нарушал законодательство при осуществлении публичных закупок без заключения договоров.
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