Аудит Государственного агентства резерва Украины подтвердил исчезновение тысяч тонн запасов, катастрофическое техническое состояние предприятий и многомиллионные финансовые махинации. Материалы о нарушениях уже передали в НАБУ, СБУ и Национальную полицию.

Масштабная ревизия с привлечением всех компетентных органов произошла впервые за последние годы по инициативе Минэкономики и по поручению Кабинета Министров. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

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То, что происходит в Госрезерве, недопустимо. Еще весной, когда я только пришел в министерство и начал узнавать о вопиющих фактах деятельности Госрезерва, мы инициировали проверку. Ситуацию из Госрезерва, которую мы видим сейчас, надо коренным образом менять,

– сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Какие нарушения выявили в Госрезерве

Порча зерна на сумму 35,5 миллиона гривен. Все из-за хранения без соблюдения каких-либо регламентов. К примеру, сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как на госпредприятиях есть продукция 2010 – 2011 годов.

Также обнаружили нехватку зерна на одном из предприятий Госрезерва на 27,9 миллиона гривен. Такая стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. То есть, сейчас сумма убытков может быть в несколько раз больше.

На предприятиях хранятся товары продовольственной группы, сроки годности которых уже давно истек. Таких просроченных товаров есть на сумму более 100 миллионов гривен.

На предприятиях есть просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 миллионов гривен.

Сумма нарушений финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва составила 31,4 миллиона гривен. По аппарату Госрезерва – 1,7 миллиона гривен.

Кроме того, во время ревизии установили, что Госрезерв нарушал законодательство при осуществлении публичных закупок без заключения договоров.

Обратите внимание! В июне 2020 года советник министра внутренних дел Михаил Апостол сообщил, что по результатам аудита Государственного резерва в Черткове на Тернопольщине выявили недостачу почти 2 700 вагонов зерна.