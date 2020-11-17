В свежем выпуске "Голоса Америки" за 17 ноября – госсекретарь Соединенных Штатов Америки прилетел в Грузию для двухдневных переговоров. Государственный департамент США заявляет, что визит Майка Помпео является свидетельством поддержки Америкой независимости и территориальной целостности Грузии.

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