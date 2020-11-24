Есть диспропорция между светским и религиозным, – Госслужба по вопросам этнополитики о карантине
Во время карантина выходного дня, который действует в Украине с 14 ноября, религиозным организациям разрешили работать. Однако в Госслужбе по вопросам этнополитики и свободы совести отметили, вместе с тем, количество участников религиозных мероприятий также ограничили и в будни.
В большом храме могут быть до 20 человек
Религиозные организации относятся к карантину очень серьезно. Об этом отметила глава Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Елена Богдан в интервью Интерфакс-Украина.
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Мы имеем парадоксальную ситуацию, когда в большом храме могут присутствовать только до 20 человек, хотя наряду с этим человек может пойти посмотреть кино в полу заполненном зале. То есть видим диспропорцию между регулированием светских мероприятий и религиозных: это пересекает границы правового поля,
– подчеркнула Богдан.
Ограничения по светским и религиозным мерам отличаются
Хотя религиозные организации могут работать в выходные, однако, как в субботу – воскресенье, так и в будни, количество участников мероприятий ограничено. Что касается светских мероприятий - то здесь принимают во внимание также площадь помещения или позволяют присутствовать до 50% наполненности зала.
"Те, кто прописывали финальный вариант действующих карантинных правил, считали это неким компромиссом – можно в выходные, но с ограничениями в будни. Но зато многие люди его восприняли как несправедливый и непонятный",
– заметила Богдан.
Ограничения необходимо обсуждать с религиозными организациями
В Госслужбе считают, что если бы правительство предложило сесть за стол переговоров, то меры безопасности были бы более рациональными.
Относительно вероятного локдауна в Украине, то Богдан отметила, что главное, чтобы планами поделились с религиозными организациями. Ведь еще с весны те – в не очень хорошем финансовом состоянии.
Меньшие поступления пожертвований, потому что люди физически не там и не оставляют деньги в ящиках. Но зато существенно выросли тарифы за газ, отопление, из-за того, что сейчас закончилось действие документа, который устанавливал льготы для церквей, и отныне они имеют коммерческий тариф,
– пояснила глава Госслужбы.
Такие вопросы, отметила Богдан, и поднимали во время встречи премьера Дениса Шмыгаля со Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.
Главное о карантине выходного дня:
- Карантин выходного дня в Украине начал действовать с 14 – 15 ноября. Продлится он 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работают только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
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