В самолете Зеленского не будет интернета за 32 миллиона гривен: причина
В Госспецсвязи передумали тратить более 32 миллионов гривен на спутниковый интернет на самолете президента Владимира Зеленского. Эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Госспецсвязь отменила закупку, в частности, из-за огласки в СМИ, об этом сообщает "Обозреватель".
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В ведомстве заявили, что уже обратились в Кабмин о перераспределении денег – их предлагают направить в Минздрав и направить на борьбу с эпидемией COVID-19.
Почему нужна модернизация
Кроме этого, в Госспецсвязи также подробнее рассказали, почему возникла необходимость в модернизации спутниковой связи на борту президентского самолета.
Все потому, что 31 декабря 2020 года прекратится работа системы Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения.
Тендерная процедура началась в мае 2019 года, впоследствии ее отменили. Следующие тендеры объявили в июне и августе 2020 года. Они не состоялись из-за недостатка представленных предложений.
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