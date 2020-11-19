В Госспецсвязи передумали тратить более 32 миллионов гривен на спутниковый интернет на самолете президента Владимира Зеленского. Эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Госспецсвязь отменила закупку, в частности, из-за огласки в СМИ, об этом сообщает "Обозреватель".

Обратите внимание Довольны ли украинцы действиями Зеленского и остальной власти в борьбе с COVID-19

В ведомстве заявили, что уже обратились в Кабмин о перераспределении денег – их предлагают направить в Минздрав и направить на борьбу с эпидемией COVID-19.

Почему нужна модернизация

Кроме этого, в Госспецсвязи также подробнее рассказали, почему возникла необходимость в модернизации спутниковой связи на борту президентского самолета.

Все потому, что 31 декабря 2020 года прекратится работа системы Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения.

Справка. Речь идет о Airbus A-319-115 – одном из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" ГУД, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства.

Тендерная процедура началась в мае 2019 года, впоследствии ее отменили. Следующие тендеры объявили в июне и августе 2020 года. Они не состоялись из-за недостатка представленных предложений.