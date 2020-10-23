Пять руководителей региональных таможен остались без должностей: перечень
Государственная таможенная служба уволила сразу пятерых руководителей региональных таможен и координационно-мониторинговой таможни. В ближайшее время будут назначены новые руководители.
Главная задача новых руководителей – реформирование таможни. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.
Важно Кабмин назначил новым руководителем таможни Евгения Ентиса: что о нем известно
Кто остался без должностей
- Сличко Сергей Васильевич;
- Цабак Владимир Ярославович;
- Висьтак Игорь Ярославович;
- Терещук Юрий Викторович;
- Мусиенко Алексей Игоревич;
- Нидерман Сергей Сергеевич.
В ведомстве заявили, что в ближайшее время назначат новых руководителей.
Среди основных задач которых будет обеспечение курса на реформирование таможни и налаживание эффективной работы территориальных подразделений,
– говорится в сообщении.
Накануне Кабмин назначил нового руководителя Государственной таможенной службы, им стал Евгений Ентис. Впрочем, его назначение будет временным. Предыдущий глава таможни Андрей Павловский добровольно покинул должность исполняющего обязанности.
Что известно о Евгение Ентисе: главное
- Он работает в Государственной таможенной службе в должности заместителя председателя. Отвечает за направление цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Ранее Ентис был руководителем ИТ-отдела проекта государственных закупок ProZorro. К слову, это связывает его с бывшим главой таможни Максимом Нефедовым, который был одним из идеологов системы закупок.
- После увольнения из ProZorro он занимался предпринимательской деятельностью.