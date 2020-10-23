Государственная таможенная служба уволила сразу пятерых руководителей региональных таможен и координационно-мониторинговой таможни. В ближайшее время будут назначены новые руководители.

Главная задача новых руководителей – реформирование таможни. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

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Кто остался без должностей

Сличко Сергей Васильевич;

Цабак Владимир Ярославович;

Висьтак Игорь Ярославович;

Терещук Юрий Викторович;

Мусиенко Алексей Игоревич;

Нидерман Сергей Сергеевич.

В ведомстве заявили, что в ближайшее время назначат новых руководителей.

Среди основных задач которых будет обеспечение курса на реформирование таможни и налаживание эффективной работы территориальных подразделений,

– говорится в сообщении.

Накануне Кабмин назначил нового руководителя Государственной таможенной службы, им стал Евгений Ентис. Впрочем, его назначение будет временным. Предыдущий глава таможни Андрей Павловский добровольно покинул должность исполняющего обязанности.

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