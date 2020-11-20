АО "Объединенная горно-химическая компания", которая находится в управлении Фонда госимущества Украины, отчиталась о прибыли в 424,5 млн гривен за первые 9 месяцев 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества Украины.

Указанная сумма более чем в 4 раза превышает финансовый показатель ОГХК за 9 месяцев прошлого года, который составил 100,7 млн гривен.

По результатам ранее проведенного финансового аудита ОГХК, показатель чистой прибыли АО "Объединенная горно-химическая компания" в 2018 году составил 114,9 млн гривен.

Согласно финансового плана АО ОГХК, принятом Кабинетом министров Украины 18 ноября, в государственный бюджет Украины благодаря деятельности компании планируется поступление 344,7 млн гривен, в том числе 104,2 млн гривен в виде налога на прибыль.

Общая сумма запланированной чистой прибыли на ОГХК в 2020 году составляет 575,6 млн гривен.

В управлении АО "Объединенная горно-химическая компания" с августа 2014 года находятся имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК).

Предприятие входит в перечень правительственной кампании большой приватизации в 2021 году. Советниками по вопросам приватизации ОГХК являются компании BDO, KPMG и Baker McKenzie.