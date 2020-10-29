Главная проблема коммуникации государственных органов в том, что они строят свою коммуникацию по принципу советской пропаганды – односторонне. А необходимо строить диалог с обществом.

Об этом в интервью "Громадському" отметил основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

"Со своей аудиторией важно строить обратную связь, ведь коммуникация – двусторонний процесс. Проблема государственных органов в том, что они ведут коммуникацию односторонне, они привыкли работать по принципу советской пропаганды. Диалог повышает уровень доверия между социальными институтами", – подчеркнул Виктор Березенко.

По его словам, в государственном аппарате существует определенная инертность и непонимание принципов современной коммуникации, которые мешают украинским чиновникам успешно доносить до общества стратегию и результаты работы министерств и ведомств.

Нужно привнести туда государственно-частное партнерство. Можно зайти в министерство, но очень сложно менять в нем структуру, увольнять и набирать людей, пережить бюрократические процессы. Думаю, что пока государственные органы инертно перестраиваются, нужно развивать партнерство с частными структурами, общественными институтами и международными организациями,

– считает Березенко.

Кроме этого, он также отметил, что одной из глобальных тенденций сейчас является переход в онлайн-сферу, которая касается в том числе и области государственных коммуникаций.

"Политические коммуникации перейдут в онлайн. Более того, они должны это сделать. Три года назад на политтехнологической конференции в Лондоне мне рассказали, как во время избирательных кампаний все фокус-группы проводили онлайн. Для украинцев непривычно было представить себе такую ​​фокус-группу среди бабушек", – подчеркнул основатель ИКМ.

Напомним, что Институт когнитивного моделирования основал один из крупнейших в мире и самый большой в Украине проект по информированию о распространению эпидемии коронавируса "Коронавирус_инфо". Кроме этого, ИКМ также является основателем платформы психологической помощи "Расскажи мне" и проекта "Школа_инфо".