Наблюдательный совет Ощадбанка принял решение о назначении председателем правления Сергея Наумова. До этого времени, в течение 6,5 лет, государственное финучреждение возглавлял Андрей Пышный.

Наумов – председатель правления Ощадбанка

Соответствующее решение Наблюдательный совет принял 2 октября. Кроме того, он с 2 ноября прекратил полномочия председателя правления Андрея Пышного. Наумов, со своей стороны, возглавит банк 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

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В банке подчеркивают, что План передачи управления продлится 30 дней. Цель этого процесса – сохранение управляемости финансовым институтом с постепенной передачей полномочий новому председателю правления.

Ощадбанк, внедряя лучшие мировые практики, будет придерживаться тщательно спланированной передачи полномочий новому руководителю. Процесс смены председателя правления никоим образом не отразится на работе финансового учреждения: банк будет работать в обычном режиме,

– говорят в Ощадбанке.

Что этому предшествовало

В начале марта Министерство финансов объявило конкурс на председателя правления Ощадбанка.



Пышный отказался от участия в нем.



В пятерку финалистов попали Геннадий Хелемский, Галина Пахачук, Сергей Наумов, Антон Тютюн и Сергей Магдич.



По результатам конкурса победу одержал Наумов. Также правление НБУ рассмотрело его документы и провело с ним собеседование.



22 сентября Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка.

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