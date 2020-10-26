Украинское государство оказывает поддержку «зеленой» энергетике за счет промышленных предприятий, уже инвестировавших в экологически чистое производство и снизивших выбросы СО2.

Такое мнение высказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам украинской промышленной компании "Интерпайп", в колонке "Зеленая металлургия" на сайте "Экономической правды".

"Высокий "зеленый тариф" на электроэнергию является постоянным предметом критики всех промпотребителей электроэнергии. Суть претензий к "зеленым" энергетикам крайне проста: частные компании, которые в большинстве своем владеют СЭС и ВЭС, получили от государства возможность собирать средства с потребителей за товар, по цене в 3-4 раза превышающую рыночную", – написал топ-менеджер.

Как уточнил Д.Морозов, механизм для узаконенного изъятия средств у потребителей э/энергии был выбран следующий: в тариф на транспортировку НЭК "Укрэнерго" заложены средства для компенсации "зеленым" энергетикам. Только за последние несколько месяцев "Укрэнерго"" повысила свои расценки на 55% и сообщила о повышении еще на 30%. Если это произойдет, за 2020 год тариф на передачу э/э вырастет в 2 раза. При этом в планах "Укрэнерго" еще одна волна повышения в 2021 году.

При этом директор по экономике и финансам напомнил, что в украинской энергосистеме существовал профицит генерирующих мощностей еще задолго до начала строительства "зеленых" генераций, единственным мотивом появления которых выступали исключительно соображения по улучшению экологии Украины.

"Предполагалось, что появление "зеленых" электростанций приведет к снижению выбросов в целом, и в энергетике в частности. Но, к сожалению, произошло нечто противоположное. Резкий рост "зеленых" мощностей привел к снижению объемов выработки атомной генерации и увеличению – тепловых станций, которые являются наиболее экологически вредными видами генерации э/э.",

– утверждает Д.Морозов.

При этом обязанность платить высокий "зеленый" тариф легла на украинских потребителей и, в первую очередь, на промышленные предприятия, в том числе и на те, которые сократил выбросы за счет крупных инвестиций.

По его словам, уровень выбросов СО2 электросталеплавильного комплекса "Интерпайп Сталь" уже сейчас ниже той нормы, которую ЕС планирует достичь лишь к 2050 году.

"Мы закрыли экологически грязное мартеновское производство стали и вложили около $1 млрд в инновационные технологии. Таким образом, мы снизили выбросы CO2 в 10 раз. Это одна из самых крупных экологических инвестиций Украины",

– отметил топ-менеджер.

"Поэтому мы считаем нелогичным, что помимо собственных значительных инвестиций в снижение выбросов мы должны платить премию частным компаниям, которые построили объекты "зеленой" энергетики. Но в данной ситуации вывод неутешителен: в Украине никому не интересны реальные экологические инвестиции и поддержка экспортеров. Экологические мотивы стали ширмой для получения 400%-й рентабельности одними частными компаниями за счет других", – констатировал Д.Морозов.