Денис Шмыгаль заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом локдаун смогут ввести безотлагательно. Заметим, правительство приняло жесткие ограничения в Украине в течение 8 – 24 января.

Об этом премьер-министр Украины Шмыгаль заявил на заседании Кабинета Министров 9 декабря сообщает 24 канал.

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Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации вводить карантин безотлагательно, а не с 8 января,

– отметил Шмыгаль.

Отметим, постановление о введении локдауна в течение 8 – 24 января приняли на заседании правительства 9 декабря. Однако его доработают в течение 1 дня, а уже потом вынесут на рассмотрение населению.

Что известно о локдауне в Украине

В период 8 – 24 января в Украине запрещается работа:

развлекательных заведений;

всех учебных заведений, кроме детских садов;

средств размещения, кроме гостиниц и центров реабилитации;

спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;

рождественских ярмарок;

подробнее о новых ограничениях – читайте здесь.

Заметим, работу общественного транспорта прекращать не планируют.