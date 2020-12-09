Государство может изменить дату локдауна, – Шмыгаль
Денис Шмыгаль заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом локдаун смогут ввести безотлагательно. Заметим, правительство приняло жесткие ограничения в Украине в течение 8 – 24 января.
Об этом премьер-министр Украины Шмыгаль заявил на заседании Кабинета Министров 9 декабря сообщает 24 канал.
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Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации вводить карантин безотлагательно, а не с 8 января,
– отметил Шмыгаль.
Отметим, постановление о введении локдауна в течение 8 – 24 января приняли на заседании правительства 9 декабря. Однако его доработают в течение 1 дня, а уже потом вынесут на рассмотрение населению.
Что известно о локдауне в Украине
В период 8 – 24 января в Украине запрещается работа:
- развлекательных заведений;
- всех учебных заведений, кроме детских садов;
- средств размещения, кроме гостиниц и центров реабилитации;
- спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;
- рождественских ярмарок;
- подробнее о новых ограничениях – читайте здесь.
Заметим, работу общественного транспорта прекращать не планируют.
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