Отсрочка РРО – это отсрочка прозрачности равных правил игры для бизнеса. В заявлении Европейской бизнес ассоциации говорится именно о том, что прозрачный бизнес играет по правилам, а непрозрачный торгует контрабандой и не отчитывается, сейчас именно его поддержало государство.

В то же время решение депутатов является неудачным компромиссом. Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Эксперт отметил, что невозможно бороться с коррупцией и одновременно договариваться с коррупционерами. Так же невозможно вести борьбу с контрабандой и договариваться с ее представителями, заметил банкир.

Для добродетельного бизнеса нет никакой проблемы установить программу на смартфон. Уже не нужно покупать кассовый аппарат и платить олигарху,

– рассказал Сергей Фурса.

"Соответствующая программа вряд ли обременит предпринимателя, говорится лишь о прозрачности. Представитель бизнеса установит программу, где будет показывать то, сколько он продал", – сказал инвестиционный банкир.

Бизнесу, который пытается скрыть собственный оборот, чтобы платить меньше налогов или чтобы продавать контрабанду – это действительно повредит. Однако прозрачная отчетность не может обременить честный бизнес.

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