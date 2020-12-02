Государство поддержало непрозрачный бизнес, – Фурса об отсрочке РРО
Отсрочка РРО – это отсрочка прозрачности равных правил игры для бизнеса. В заявлении Европейской бизнес ассоциации говорится именно о том, что прозрачный бизнес играет по правилам, а непрозрачный торгует контрабандой и не отчитывается, сейчас именно его поддержало государство.
В то же время решение депутатов является неудачным компромиссом. Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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Эксперт отметил, что невозможно бороться с коррупцией и одновременно договариваться с коррупционерами. Так же невозможно вести борьбу с контрабандой и договариваться с ее представителями, заметил банкир.
Для добродетельного бизнеса нет никакой проблемы установить программу на смартфон. Уже не нужно покупать кассовый аппарат и платить олигарху,
– рассказал Сергей Фурса.
"Соответствующая программа вряд ли обременит предпринимателя, говорится лишь о прозрачности. Представитель бизнеса установит программу, где будет показывать то, сколько он продал", – сказал инвестиционный банкир.
Бизнесу, который пытается скрыть собственный оборот, чтобы платить меньше налогов или чтобы продавать контрабанду – это действительно повредит. Однако прозрачная отчетность не может обременить честный бизнес.
Отсрочка регистраторов расчетных операций: кратко
- 17 ноября в парламенте провалили голосование об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Тогда под стенами парламента собрались ФЛП, которые выступали против введения кассовых аппаратов.
- Впоследствии президент Украины подал новый законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов.
- Уже 1 декабря в комитете Рады согласовали вариант соответствующего законопроекта относительно ФЛП. В то же время для рисковых групп – значительные послабления.
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