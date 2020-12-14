Готова ли Украина к членству в ЕС и как на это реагируют европейцы
Согласно исследованиям центра "Новая Европа", примерно 55% европейцев готовы видеть Украину в Европейском Союзе. Этот показатель является самым высоким с момента обретения Украиной независимости.
Такое восприятие европейцами Украины связано с несколькими факторами. Об этом говорится в сюжете 24 канала.
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В частности, после 2014 года Украину меньше ассоциируют с Россией, чем раньше. Также этому способствовала четко определенная внешняя политика Украины. Однако есть и некоторые негативные тенденции, так как европейцы видят несколько проблем.
Самая серьезная из них – борьба с коррупцией. В 2015 году 33% европейцев считали, что это самая большая преграда на пути в Евросоюз, а в 2020 году так считают 43%,
– рассказал аналитик "Новой Европы" Леонид Литра.
Что об этом думают политики
Кроме мнения европейцев, важно учитывать взгляды европейских политиков. По словам депутата Европарламента Радослава Сикорского, в этом вопросе есть определенные разногласия.
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Богатые страны, которые отдают в бюджет Евросоюза много денег, опасаются, что Украина может стать постоянным бенефициаром европейских дотаций, из-за своей слабой экономики.
"Когда ко мне приезжал министр иностранных дел Германии Франк Штайнмайер в 2008 году, я говорил, чтобы мы планировали до 2020 года принять Украину в ряды Евросоюза", – заявил депутат Европарламента Радослав Сикорский.
Кто еще может претендовать на членство в ЕС
Кроме Украины, есть еще несколько стран постсоветского пространства, которые могут претендовать на членство в ЕС в течение ближайших лет. Речь идет о Грузии и Молдове.
В частности, Молдова после недавних президентских выборов вероятно будет пытаться сблизиться с Евросоюзом.
По словам Сикорского, сейчас для Украины важно:
- внедрить европейское право;
- увеличить торговлю с Европейским Союзом;
- доказать, что членство Украины в ЕС будет взаимовыгодным.
Готова ли Украина к членству в ЕС
Глава Комитета по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что Украина может активизировать диалог о членстве в ЕС. Однако в течение последнего года государство часто получает замечания от европейских партнеров относительно антикоррупционного законодательства.
Либо мы изменим свое поведение в соответствии со стратегическими целями, которые мы сами на себя взяли, либо все больше будем терять интерес наших друзей в Европейском Союзе,
– подчеркнула она.
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Как реагируют на российскую пропаганду
По мнению аналитиков, российская пропаганда в Европе терпит неудачу. При этом Россия вкладывает очень большие деньги, чтобы дискредитировать Украину.
Например, с экстремизмом или фашизмом Украину ассоциируют всего 0,2% европейцев. Стоит заметить, что это является одним из основных направлений пропаганды России.
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